Spor Toto Süper Lig 'in 34. haftası uzun yıllar unutulmayacak ve tarihe geçecek bir maça ev sahipliği yaptı. Gaziantep FK'nın, Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı ve son düdüğün ardından İzmir ekibinin küme düştüğü karşılaşmanın son anlarında yaşananlar hafızalara kazınacak.

Kümede kalma şansını sürmesi için mutlak kazanması gereken Göztepe 90+2'de Adis Jahovic'le golü buldu. Hakem atışının hemen ardından gol olması nedeniyle itirazlar yükselirken, Sarı-Kırmızılılar fair-play örneği göstererek Joao Figueiredo'nun golü atmasına izin verdi. Bu gol Göztepe'yi küme düşürürken, 90+9'da Gaziantep FK penaltı kazandı. Kırmızı-Siyahlılar'da beyaz noktanın başına geçen Muhammet Demir topu bilerek dışarı attı ve fair-play'e jestle karşılık verdi. Karşılaşma böylece 1-1'lik beraberlikle bitti ve Göztepe, Yeni Malatyaspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

Karşılaşmanın ardından o anların kahramanı Muhammet Demir açıklamalarda bulundu. 'Her şeyiyle normal giden maçın son 5 dakikası oldukça enterasandı' sözleriyle karşılaşmayı özetleyen tecrübeli forvet, "Soner'in pozisyonu olmasa 0-0 bitecekti. Gol attılar. Takım küme düşecek olmasına rağmen, 3 puan almaları gerekmesine rağmen bize müsaade ettiler. Golü attık, bir dakika sonra penaltı kazandık. Gole izin vermeseler, penaltı da olmayacaktı. Tuhaf duygular içindeydim. Onların gösterdiği bu fair-play üzerine onları burada küme düşürmek bize yakışmaz diye düşündüm. Kendi adıma böyle bir karar verdim, birlikte verdik. Takım içerisinde birlikte bir karar aldık gibi gözüktü. Ben hala tuhaf hissediyorum. Hiç pişman değilim" ifadelerini kullandı.







