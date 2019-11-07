Gaziantep FK’lı futbolculardan organ bağışı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü’nün bazı oyuncuları, Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında bağış yaptı. Gaziantep’te, kulübün aynı zamanda sağlık sponsoru olan özel bir hastaneye gelen yardımcı antrenör Erdal Güneş ile sporculardan takım kaptanı Günay Güvenç, Cibsah, Ulaş Zengin ve Oğuz Ceylan’a, öncelikle organ bağışıyla ilgili bilgiler aktarıldı.

Daha sonra form dolduran sporcular, kampanyaya katılıp organ bağışçısı oldu. Takım kaptanı kaleci Günay Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, organ bağışının önemine işaret etti.

Takım arkadaşlarıyla beraber kampanyaya destek olmak istediklerini ifade eden Günay, herkesi insanlık görevi olan organ bağışına katılmaya davet etti.



