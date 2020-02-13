TFF bugün yaptığı açıklamada kural hatası nedeniyle tekrart edilmesi için başvuruda bulunulan üç maç için de kararını verdi. Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın da tekrar edilmemesi yönünde karar çıktı.

Bu kararın ardından Gaziantep FK, sert bir açıklama yaptı. Gaziantep FK, "Hakem hatalarının sürmesi kulübümüzü hem maddi hem de manevi olarak zarara uğratmaya devam etmektedir. Türk futbolunun bir an önce içinde bulunduğu bu üzücü durumdan çıkmasını ümit etmekteyiz" ifadeleri kullanıldı" ifadelerini kullandı.

"Bu üzücü kural hatasının üzerinden haftalar geçmesine rağmen devam eden fikstürümüzde oynadığımız maçlardaki hakem hatalarının da sürmesi kulübümüzü hem maddi hem de manevi olarak zararlara uğratmaya devam etmektedir. Türk futbolunun bir an önce içinde bulunduğu bu üzücü durumdan çıkmasını ümit etmekteyiz. Kulüp olarak takımımızın haklarını sonuna kadar korumak adına Tahkim Kuruluna başvuru yapacağımızı ve hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

İşte Gaziantep FK'nın yaptığı açıklamanın tamamı



