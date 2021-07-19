Te knik direktörlüğe Erol Bulut’u getiren ve yeni sezonda çıtayı yükseltmeyi hedefleyen Gaziantep FK transferde düğmeye bastı. Güneydoğu ekibi, bir süredir radarında olan forvet Papiss Cisse ile her konuda anlaşmaya vardı. Erol Bulut’un Alanya ve Fenerbahçe ’d en eski öğrencisi olan oyuncuyla imzaların birkaç güne kadar atılacağı belirtildi. Gaziantep FK, Süper Lig ’in geçen sezon öne çıkan oyuncularından Robin Ya lçın’ı da bitirdi. Başarılı oyuncu Sivasspor ’la yeni kontrat imzalamamıştı. Antep’in önerisini kabul eden Robin’in de Cisse ile beraber imzayı atması bekleniyor.

Muhammet olmadı

Güney temsilcisi radarındaki bir diğer isim olan Muhammet Demir’de ise aşama kaydedemedi. Geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Muhammet’in kariyerine Başakşehir’de devam edeceği vurgulandı.