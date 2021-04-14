Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, Süper Lig’de geçen hafta Fenerbahçe ile oynadıkları ve 3-1 kaybettikleri maçın hakemlerine yönelik eleştirilerde bulundu.

Özmen, AA muhabirine, Fenerbahçe maçı sonrasında hakemlerin takımlarına olan tutumundan dolayı uyuyamadıklarını söyledi.

Futbolun bir eğlence sektörü olması gerekirken kendi mecrasından çıktığını, toplumsal bir sorun haline geldiğini savunan Özmen, şöyle konuştu:

"Bunun böyle olmasında maalesef hakemlerimizin de etkisinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Sadece bizler için değil BAL’dan Süper Lig’e kadar hakemlerimizde ne yazık ki bir istikrar yok. Fenerbahçe karşısında iptal edilen net golümüzde, normal zeka seviyesine ait bir insan itilen bir oyuncunun arkaya doğru değil öne doğru düşeceğini bilir. Mete hocamız da oldukça zeki ve önemli bir hakemimiz olarak skora etki yapıyor. Ne bizim ne Fenerbahçe’nin hakemlere ihtiyacı var. Adil olsunlar yeterli ancak bunu da yapmıyorlar. Artık gerçekten sabrımız taşmış durumda."

Özmen, ligde Anadolu takımı olarak mücadele etmenin zor olduğunu anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir de böyle diyet ödetirseniz bu lig devam etmez. Etse bile insanların keyif aldığı değil kavga ettiği bir spor olmayı sürdürür. Bu olayların özünde hakemlerimizin iyi bir eğitim almadığını düşünüyorum. Hakemlerimizin bu tutum ve tavırları toplumumuzdaki bakış açısını da her geçen gün değiştirmektedir. Hepimiz böylesine emek verirken, olayların bu noktaya gelmesinde kimin suçu varsa hesap vermek zorundadır. Merkez Hakem Kurulu neden değişti ben bilmiyorum, geldikten sonra da Türk futbolumuza ne katkı vermiş, ben bunu şahsım adına merak ediyorum. Neden Türkiye’de futbol değil de hakem konuşuluyor. Sayın Serdar Tatlı şu ana kadar ne yaptı, neyi değiştirdi? Ülkenin, futbolun geleceğine yoğunlaşması gerekirken, tüm Türkiye saatlerce hakemleri konuşuyor."

Önceki haftalarda Fenerbahçe maçına kadar 12 puanlarının hakemler tarafından engellendiğini öne süren Özmen, Merkez Hakem Kurulunun, Kulüpler Birliği ile acil bir toplantı yapması gerektiğini ifade etti.