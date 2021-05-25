Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü’nün Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevini Cevdet Akınal’a devrediyor. Kırmızı-Siyahlılar’ın olağan genel kurul toplantısı bugün saat 14.00’te Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri’nde yapılacak. Genel kurulda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevini Başkan Vekili Cevdet Akınal’a devredecek. Başkan Büyükekşi, Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.’deki değişiklik öncesi yaptığı açıklamada, iki yıllık görev süresini değerlendirdi.

‘Bu bir hizmet yarışıdır’

Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri ve şehrin önde gelenleri ile iki yılda gerek ligde, gerekse de kulüple kentin bütünleşmesi konusunda önemli işler başardıklarını belirterek, “Bu bir hizmet yarışıdır, bayrak yarışıdır. Şimdi bu onurlu, şerefli bayrağı iki yıldır kulüp yönetiminde birlikte çalıştığımız değerli arkadaşım Cevdet Akınal’a teslim ediyorum” diyerek şu açıklamaları yaptı:

‘Başarı ekiple beraber’

“Yıllarca şehrime ve ülkeme daha çok ticari ve ekonomik konularda hizmet eden, yöneticilik yapan birisi olarak iki yıl önce kulüp başkanlığı görevine seçildim. Takımımızın Süper Lig’deki ilk yılıydı. İşe Gazişehir Gaziantep Spor Kulübü olan ismimizi Gaziantep FK olarak değiştirerek başladık. Süper Lig’deki ilk yılımızı 18 takım arasında 46 puanla 8’inci sırada, 21 takımın yarıştığı ikinci yılımızı da 58 puanla 9’uncu sırada tamamlayarak Süper Lig’in güçlü ve kalıcı ekipleri arasında yer aldığımızı ispatladık. Zirveyi ve Avrupa’yı hedefleyen bir takım olduğumuzu gösterdik.”

‘Büyük gelir sağladık’

“Görev süremizin neredeyse tamamı pandemi dönemine denk geldi. Buna rağmen bu kısa sürede önemli projeler gerçekleştirdik. ‘Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı Siyaha Tam Destek’ isimli kampanyamız kentte ve Türkiye spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kampanya kapsamında geniş katılımlı bir gece düzenledik ve 250 bin adet forma satışı yaparak, kulübe önemli gelir sağladık. Ayrıca, kampanya ile kulüp ve kentin bütünleşmesi adına da önemli mesafe aldık.”

‘Hakem hataları olmasa’

“Ne yazık ki, Süper Lig’deki iki yılımızda da sürekli hakem hataları ile karşı karşıya kaldık. Deyim yerindeyse bir taraftan rakip takımla, diğer taraftan da hakemlerle mücadele edecek duruma kadar geldik. Birçok maçta hakem hataları alışkanlık haline geldi. Bu sezon hakem hatalarından dolayı 11 puan kaybettik. Ancak hakemlerimizin yanlış ya da tartışmalı kararları bizi yolumuzdan döndürmeye, hedefimizden şaşmamıza yol açmadı. Her şartta zirveyi hedefledik.”

‘Rekorlar kırdık’

“Maxim, Andre Sousa, Kevin Mirallas, Amedej Vetrih, Nouha Dicko, Andre Felipe, Çağlar Şahin Akbaba, Enver Cenk Şahin, Zvonimir Kozulj, Bilal Başaçıkoğlu, Miranda, Rashid, Ertuğrul Ersoy ve bunlara benzer birçok yıldız ismi kadromuza kattık. Bunların transfer süreçlerinin ardından sosyal medya hesaplarımız 70-80 milyon etkileşim rakamlarına ulaştı. Bu Anadolu takımları arasında kırılması güç bir rekor oldu.”

‘Yeni yönetime başarılar’

“İki yıl önce görevi kulübümüzün Onursal Başkanı Adil Konukoğlu beyden devralmıştım. Bu bir hizmet yarışıdır, bayrak yarışıdır. Şimdi bu onurlu, şerefli bayrağı iki yıldır kulüp yönetiminde birlikte çalıştığımız değerli arkadaşım Cevdet Akınal’a teslim ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kulübümüzün ve şehrimizin menfaatine olan her konuda özveri ile çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yönetim kurulumuza canı gönülden başarılar diliyor ve her zaman yanlarında olacağımı ifade ediyorum.”

‘Bayrağı teslim ederken...’

“Benimle birlikte bütün zorluklara göğüs gererek büyük emekler ve çabalar sarf ederek takımımızın başarılı olması için çalışmalar yürüten, takımımızı ve sporcularımızı asla yalnız bırakmayarak bütün maçlarını ve antrenmanlarını yakından takip eden kulüp başkan yardımcım Sayın Mahsum Altunkaya, kulübümüz As Başkanı Müslüm Özmen başta olmak üzere bütün yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre içerisinde her zaman yanımızda olan, desteklerini esirgemeyen Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül’e, Valimiz Sayın Davut Gül’e, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’e, Onursal Başkan Sayın Adil Konukoğlu’na, teknik heyete, futbolcularımıza, personelimize 12’nci adam olarak gördüğümüz ve en büyük gücümüz olan taraftarımıza teşekkür ediyorum.” DHA