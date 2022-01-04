Geçtiğimiz yıl Nisan ayında ligin 38. haftasında Ankaragücü - Gaziantep FK maçında aldığı darbe sonucu sakatlanan Amedej Vetrih, uzun bir aradan sonra yeniden yeşil sahalara dönüyor. Tedavi süreci nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Vetrih, sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerde deneyimli oyuncunun futbol oynamasına engel olabilecek herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.

Sezonun ikinci yarısında forma giyecek

Sezonun ikinci yarısında forma giyebilecek olan Amedej Vetrih ile ilgili kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, “Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Amedej Vetrih, sağlık kontrolünden geçti. Oyuncumuza yapılan detaylı tetkiklerin ardından, futbol oynamasına sorun teşkil edecek herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamış olup sezonun ikinci yarısında forma giyebilecektir. Başarılı futbolcumuz Vetrih'e bir kez daha geçmiş olsun diyor, armamız altında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

İHA