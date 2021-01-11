Sivasspor maçı sonunda cezalı olmasına karşın soluğu basın mensuplarının yanında alan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica’nın ses getiren sözlerinin yankıları devam ediyor. Rumen hoca, “Kulüp benden indirim istiyor, yardımcı olmamı bekliyorlar, eşimi arayayım da bana para göndersin” diyerek yönetimi zor durumda bırakırken başkan Mehmet Büyükekşi’nin, “Hocamıza iyi bir sözleşme önerdik, devam etmek istiyoruz” açıklamalarının ise gerçeği yansıtmadığını belirterek büyük bir krize neden olmuştu. “Her maç sonu aynı şey, hep sözleşme konusunu konuşuyor” ifadeleriyle duruma tepki koyan başkan Büyükekşi ise dün yönetim kuruluyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Sumudica’nın durumunu masaya yatıran kurmaylar toplantıda ayrılık kararı aldı.

‘Başarılar diliyoruz’

Görevine son verilen Sumudica için şu ifadeler kullanıldı: “Gaziantep Futbol Kulübümüz'de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.”

İlk aday Bülent Uygun

Gaziantep FK'da teknik direktör arayışları hemen başladı. Yönetim adaylarla görüşmeler yapacak. İlk düşünülen ismin ise Bülent Uygun olduğu öğrenildi.