Gaziantep FK’nin Nijeryalı golcüsü Olarenwaju Kayode, son 2 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Kırmızı-Siyahlı ekibin toplam 7 gol kaydettiği Kayserispor ve Kasımpaşa müsabakalarında başarılı forvet, 2’şer gol attı. Söz konusu gollerin 2’sini penaltıdan kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, ligdeki gol sayısını ise 7’ye yükseltti.

Kayode, sezon öncesi Ukrayna Birinci Futbol Ligi ekibi Shakhtar Donetsk’ten bir yıllığına kiralanmıştı. Ligin dikkat çeken golcülerinden biri haline gelen yıldız forvetin bonservisinin alınması için görüşmelerin başladığı öğrenilirken Kayode’nin Antep’te kariyerine devam etmek istediği gelen haberler arasında.