Teknik direktör Erol Bulut ile Fenerbahçe maçında arası açılan ve sıkıntılı bir sürece giren Muhammet Demir konusunda yaşananları ve olması gerekenleri Altıparmak değerlendirdi. Teknik direktör Erol Bulut’un Muhammet Demir’i yeni sezonda düşünmediğini ifade eden Altıparmak, “Sonuçta Erol hoca düşünmüyor. Muhammet de doğal olarak kalmak istemez. Diyalogla çözmeye çalışacağız. İnşallah başarılı oluruz. İki taraf da taşın altına elini koymak zorunda. Yani bu durumda Muhammet Demir, Gaziantep FK’da kalacaksa bu her iki taraf için de iyi olmaz” diye konuştu.