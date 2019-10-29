Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel Futbol Takımımızın, başarılı futbolcularından Mehmet Erdem Uğurlu son oynanan Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edememişti.
Oyuncumuzun sağlık ekibimizce yapılan detaylı araştırmanın ardından sağ ayak alt adelesinde 3. dereceden yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanılmıştır.
Mehmet Erdem tahmini olarak 6 ile 8 hafta arasında forma giyemeyecektir.
Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.