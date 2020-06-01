Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da sözleşme krizi çıktığı iddiası ortaya çıktı. Devre arasında takıma katılan Maxim dışında golcü oyuncu Kayode'nin de 31 Mayıs 2020 itibariyle sözleşmesinin sona erdiğini gerekçe göstererek idmana katılmadığı öğrenildi. Oyuncunun takım arkadaşlarına mesaj gönderip vedalaştığı iddia edildi.

Nijeryalı oyuncu Olarenwaju Kayode sezon başında Shakhtar Donetsk takımından, Maxim ise devre arasında Bundesliga ekibi Mainz'den kiralanmıştı.