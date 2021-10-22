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Gaziantep FK'da Jefferson ve Olkowski, Giresunspor maçında yok

Gaziantep FK Süper Lig’in 10. haftasında yarın GZT Giresunspor’u konuk edecek. Gaziantep FK’da Jefferson ve Olkowski sakatlığı nedeniyle GZT Giresunspor karşısında forma giyemeyecek.

22 Ekim 2021, Cuma 19:48 Son Güncelleme:
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Gaziantep FK'da Jefferson ve Olkowski, Giresunspor maçında yok

Gaziantep FK Süper Lig ’in 10. haftasında yarın GZT Giresunspor’u konuk edecek. Kalyon Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Süper Lig’in ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 11 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, GZT Giresunspor’u yenerek 3 puan almayı hedefliyor.

Güneydoğu temsilcisi Gaziantep FK, Süper Lig’de bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Gaziantep FK’da Jefferson ve Olkowski sakatlığı nedeniyle GZT Giresunspor karşısında forma giyemeyecek.

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