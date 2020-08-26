Gaziantep FK’da gündem Alibec

Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Sumudica’nın çok istediği Alibec için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Görüşmelerle ilgili bilgi veren kulüp asbaşkanı Müslüm Özmen, “Sumudica’nın talepleri doğrultusunda, kulübün menfaatlerini gözeterek, Denis Alibec için teklifimizi Romanya ekibine ilettik. Henüz sonuç alabilmiş değiliz” dedi.