Gaziantep FK'da Erol Bulut ile yola devam kararı
Süper Lig'de bu sezon hedeflerinin gerisinde kalan ve Erol Bulut ile yolların ayrılacağı konuşulan Gaziantep FK'dan flaş bir açıklama geldi. Kulüpten yapılan duyuruda 2022-23 sezonu planlamasına Erol Bulut’la başlandığı bildirildi.
Süper Lig 'de bu sezon hedeflerinin gerisinde kalan ve Erol Bulut ile yolların ayrılacağı konuşulan Gaziantep FK'dan flaş bir açıklama geldi. Kulüpten yapılan duyuruda 2022-23 sezonu planlamasına Erol Bulut’la başlandığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Erol Bulut ile 2022-2023 sezonu planlamalarına başlamıştır.
Yeni sezon öncesi alınan kararlar neticesinde Profesyonel Futbol Takımımızın 2022-2023 sezonu planlaması, kadro yapılanması, sezon organizasyonları ve kulübümüz hedeflerine sağlam adımlarla ulaşabilmesi adına tüm çalışmalar başlamış bulunmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.