Süper Lig 'de bu sezon hedeflerinin gerisinde kalan ve Erol Bulut ile yolların ayrılacağı konuşulan Gaziantep FK'dan flaş bir açıklama geldi. Kulüpten yapılan duyuruda 2022-23 sezonu planlamasına Erol Bulut’la başlandığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Erol Bulut ile 2022-2023 sezonu planlamalarına başlamıştır.

Yeni sezon öncesi alınan kararlar neticesinde Profesyonel Futbol Takımımızın 2022-2023 sezonu planlaması, kadro yapılanması, sezon organizasyonları ve kulübümüz hedeflerine sağlam adımlarla ulaşabilmesi adına tüm çalışmalar başlamış bulunmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.