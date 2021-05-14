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Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK gelecek yıl takımın başına Erol Bulut'u getirmeye hazırlanıyor. Bulut ile her konuda anlaşan Gaziantep FK resmi açıklamayı bayram sonrası yapacak.

14 Mayıs 2021, Cuma 15:52 Son Güncelleme:
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Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi

Gaziantep FK'da gelecek yıl takımı Erol Bulut çalıştıracak. Sa Pinto ile devam etmeyecek olan Güney ekibi Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Erol Bulut ile her konuda anlaşmaya vardı. 

Kadroyu kurmaya başladı!

Kadro kurma çalışmalarına başlayan Erol Bulut'un resmen bayram sonrası açıklanacağı öğrenildi.

Erol Bulut Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Ömer Necati Albayrak



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