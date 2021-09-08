Gaziantep FK, Süper Lig ’in 4. haftasında konuk edeceği Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çift kale maç gerçekleştirildi.

Yeni transfer Ahmed El Messaoudi ilk kez antrenmana katıldı. Messaoudi, takım arkadaşları tarafından geleneksel hale getirilen eğlenceli "hoş geldin" etkinliğiyle karşılandı.

Bir süre önce Kovid-19 testi pozitif çıkan ve izolasyon süreci sona eren Enver Cenk Şahin de takımdan ayrı koşulara başladı.

Antrenmanı Başkan Cevdet Akınal ile yöneticiler de yerinde takip etti.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.