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Gaziantep FK'da Beşiktaş maçı öncesi vaka sayısı 11 oldu!

Beşiktaş maçı öncesi Gaziantep FK'da 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personelin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

13 Ocak 2022, Perşembe 11:20 Son Güncelleme:
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Gaziantep FK'da Beşiktaş maçı öncesi vaka sayısı 11 oldu!

Gaziantep FK, Beşiktaş maçı öncesi takımda 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig 'in 21. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 7 futbolcumuzun, bir antrenörümüzün ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Geçtiğimiz hafta yapılan Covid 19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcumuzdan 3'ünün test sonucu negatife dönmüştür. Yapılan testlerle birlikte, takımımızda pozitif yaka sayısı 11'e yükselmiştir" denildi.

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