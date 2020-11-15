Gaziantep FK, iki futbolcu ve iki personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel Futbol Takımımıza rutin olarak yapılan Covid-19 tarama testinde, iki futbolcumuzun ve iki personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.
Kulübümüz tarafından yapılan Covid-19 testleri neticesinde pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı üçe yükselmiştir.
Futbolcularımızın ve personellerimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız.