Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçının öne çıkan rakamları

Süper Lig 'de kendi sahasında çıktığı son 10 maçta mağlubiyet almayan Gaziantep FK sahasında ligde son 11 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Lig’de oynadığı son maçta Beşiktaş ’a 1-0 kaybeden Gaziantep FK, Nisan 2021’den bu yana üst üste iki mağlubiyet almadı. Mücadelede alışkın olduğumuz oyun yapısından uzak olan Gaziantep FK kanat organizasyonunda etkili olamadı ve kontra ataklarla ev sahibini tehdit edemedi. Erol Bulut'un öğrencileri son maçta yenilseler de kendi evinde ligin son sırasında bulunan Yeni Malatyaspor'u yenecek güce sahip.

Yeni Malatyaspor son maçında Göztepe 'ye 2-1 mağlup oldu. Sumudica öğrencileri yine dağınık görünüyorlardı. Tek şansları uzaktan şutlardan geliyor ve Tetteh ile Adem Büyük'ün yokluğunda ileriye dönük bir tehdit oluşturamayacaklar. Deplasman takımı burada beraberlik için sahaya çıkmasını bekleyebiliriz.

Mücadele öncesi en dikkat çeken istatistik Süper Lig’de bu sezon ilk golü attığı 8 maçta 8 galibiyet alan Gaziantep FK olurken, Yeni Malatyaspor ise bu süreçte açılış golünü yediği karşılaşmalarda puan kazanamayan tek ekip konumunda yer alırken bu seride 11 mağlubiyet aldı.