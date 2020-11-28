Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2-2

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Gaziantep, sahasında ağırladığı rakibi karşısında 19. dakikada Mirallas ve 74. dakikada Kana-Biyik'ın attığı gollerle maç içinde iki kere öne geçse de Yeni Malatyaspor rakibine, 49. dakikada Adem Büyük ve 90+5. dakikada Jetmir ile karşılık verdi. Gaziantep FK'da 48. dakikada Oğuz Ceylan, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Jetmir'in pozisyonu için VAR incelemesi sonrası gol kararı çıkınca 90+10. dakikada Gaziantep FK'nın teknik direktörü Sumudica da kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'a kaybettikten sonra maç kaybetmeyen Gaziantep FK yenilmezlik serisini 9 maça çıkarırken Yeni Malatyaspor ise deplasmanda yine aradığı galibiyete ulaşamadı. Gaziantep FK, 10. maçı sonunda puanını 15'e yükseltirken Yeni Malatyaspor ise 9. maçı sonunda 12 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Gaziantep'te sol kanattan yapılan ortada Muhammet Demir ile Yeni Malatyaspor kalecisi Abdulsamed çarpıştılar. İki oyuncu da yerde kalırken uzun süren tedavileri sonrası 11. dakikada Yeni Malatyaspor'un serbest vuruşu ile oyun yeniden başladı.

14. dakikada Gaziantep'te Mirallas'ın sol çizgiden kullandığı serbest vuruşta Abdulsamed, kendisi kale çizgisinden içeride olsa da topu çizgi üzerinde kontrol etmeyi başardı.

GOL | 19. dakikada ters tarafa atılan uzun topta Oğuz'un sağ kanattan kafayla içeri yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde şık bir kafa vuruşu yapan Kevin Mirallas, Gaziantep'i öne geçirdi: 1-0.

22. dakikada Yeni Malatyaspor'da Hafez'in kullandığı tehlikeli köşe vuruşunu ön direkte Oğuz Ceylan uzaklaştırdı.

27. dakikada bir anda Malatya kalecisi Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Mirallas'ın vuruşunda Abdulsamed gole izin vermedi.

35. dakikada Yeni Malatya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Kubilay kafayı vurdu, kaleci Günay topu kurtardı.

37. dakikada Yeni Malatyaspor, tehlikeli geldi. Hafez'in sol kanattan yaptığı ortaya üç Yeni Malatyasporlu oyuncu hareketlenirken kimse dokunamadı ve top auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Gaziantep üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

KIRMIZI KART | Gaziantep'te ilk yarının son dakikalarında düdükten sonra topa vurduğu için sarı kart gören Oğuz Ceylan, 48. dakikada Acquah'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

GOL | 49. dakikada Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'ün ceza sahası dışından yaptığı şık vuruş, Yeni Malatyaspor'a beraberlik golünü getirdi: 1-1.

61. dakikada Umut Bulut'un ceza sahası dışından tehlikeli ve sert şutunu kaleci Günay kornere çeldi.

72. dakikada Kerim Hafez'in ceza sahası içerisinden çektiği sert şut üstten auta gitti.

GOL | 74. dakikada Gaziantep, Malatyaspor yarı sahasından serbest vuruşu kullanırken Djilobodji'nin kafayla indirdiği topta Kana-Biyik, 10 kişi olan takımını öne geçirdi: 2-1.

GOL | 90+5. dakikada Karim Hafez'in ortasında Semih Kaya topu indirdi ve Jetmir, altı pasta topu ağlara göndererek skoru eşitleyen isim oldu: 2-2.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan

GAZİANTEP FK: Günay - Olkowski, Tosca, Djilobodji, Kana Biyik, Oğuz Ceylan, Sousa (Dk.88 Furkan), Mirallas (Dk.88 Jefferson), Maxim (Dk.74 Enver Cenk), Kenan Özer (Dk. 52 Vetrih), Muhammet Demir (Dk.74 Andre Felipe)

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Karim Hafez, Semih, Wallace, Chebake (Dk.89 Jetmir Topalli), Acquah, Youssouf Ndayishimiye (Dk.83 Fofana), Kubilay (Dk.68 Mustafa Akbaş), Adem, Tetteh, Umut Bulut (Dk.68 Ahmet İldiz)

GOLLER: Dk.19 Mirallas, Dk.74 Kana Biyik (Gaziantep FK) - Dk.50 Adem, Dk.90+5 Jetmir Topalli (Yeni Malatyaspor)