Gaziantep FK, Valmir Veliu transferini bitirdi
Gaziantep FK, Kosovalı kanat oyuncusu Valmir Veliu'nun transferi için Llapi ile anlaşma sağladı. Kırmızı Siyahlılar, 200 bin Euro bonservis ödeyeceği 22 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Kosovalı kanat oyuncusu Valmir Veliu'yu kadrosuna katıyor. Llapi ile 200 bin Euro bonservisle anlaşma sağlayan Kırmızı Siyahlılar, transferi kısa süre içerisinde resmen duyuracak.
Kosova U21 Takımı'nda da forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, Gaziantep ekibi ile 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Joao Figueiredo'nun bonservisini Al-Wasl'dan alan Gaziantep, Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren Arda Kızıldağ'ı da kadrosuna katmıştı. Veliu, Kırmızı Siyahlı ekibin yaz transfer dönemindeki 3. hamlesi olacak.
Geçtiğimiz sezon Kosova temsilcisi Llapi formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan ve 11 gol, 16 asistle oynayan Veliu, skorer kimliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti.