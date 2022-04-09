Gaziantep FK - Trabzonspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya

Süper Lig 'in 32. haftasında Gaziantep FK, lider Trabzonspor 'u ağırlayacak. Hava muhalefeti nedeniyle cumartesi gününe ertelenen maçta Bordo-Mavililer 2 maç sonra kazanmak isterken, Kırmızı-Siyahlılar da kazanacağı puan ya da puanlarla nefes almayı amaçlıyor.

Zorlu mücadele bugün Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.30’da oynanacak mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Maçta Erkan Özdamar düdük çalacak.

Mücadele öncesi TFF'den yapılan açıklamada VAR hakeminin Özgür Yankaya olduğu açıklandı.







