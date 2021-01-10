Sivasspor'a 2-1 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica maç sonrası sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuş ve kısa zamanda büyük yankı uyandırmıştı. Rumen teknik adamdan konuyla ilgili olarak son dakika açıklaması geldi. 49 yaşındaki teknik adam açıklamalarının yanlış anlaşıldığını ifade etti.

İşte Sumudica'nın açıklaması:

Gaziantep ailesine karşı her zaman büyük bir bağım var. Sözleşmemin bitmesine 4 ay kaldı. Konuşmaya ve kontrat konusunda görüşmeye her zaman açığım.

Son günler, benim için gerçekten çok zordu. Belki de teknik direktörlük kariyerimin en zor zamanlarıydı. Bu nedenle bu basın açıklamasıyla kendimi net şekilde ifade etmek istiyorum. Zor zamanlarda, futbolla ilgisi olmayan tartışmalar ve oyundan ihraç edilme dönemlerinde bile asla Gaziantep FK yönetimine ya da taraftarlarımıza karşı kötü niyetli ifadelerim olmamıştır, olamazda. Bu kulübe ve şehre bağım çok yüksek. Bu yüzden hep bu aileyi savunmaya çalıştım, maçlarda daha agresif oldum ve hakemler tarafından oyundan atılarak acı çektim. Ekibimin her başarısından sonra çok saygı duyduğum Gaziantep Belediye Başkanımız Fatma Şahin'den tebrik mesajları aldığım için her zaman büyük bir onur duydum. Şahin, bana şehri onurlandırdığımı ve Türk vatandaşı olmamı istediğini söyledi. Son birkaç gündür şehrin düşmanı imajının benim üzerimden yapılmasından dolayı ise son derece üzgünüm.

Önemli iki konu

Futbolla ilgisi olmayan ama benim için önemli bir konuya değinmek istiyorum. Söz konusu ifadelerim içerisinde eşimi arayıp para göndermesini isteyeceğim çok konuşuldu, tartışmalara yol açtı. Taraftarımızı ve tüm sevenlerimizi bu durum üzdü. Ancak Gaziantep halkının bunun ülkem Romanya'da yaygın olarak kullanılan bir şakadan başka bir şey olmadığını da anlamasını umut ediyorum. Ayrıca bu anlamda, oyunculara ödediğim primlerin kulübün kasasına daha iyi yönlendirilmesinin daha iyi olacağı söylendiğinde, bunun da bana karşı bir şaka olduğunu hemen anladım. Aslında burada, iki farklı şaka olduğunu görüyoruz.

Kulüple olan ilişkimle ilgili sıkı bir şekilde futbolla ilgili konulara dönersek, benim resmi duruşum şu şekildedir: Mevcut sözleşmemi tamamlamak istediğim dört ayım var ve sözleşme görüşmelerine de açığım.









Neler demişti?

Gaziantep FK'da son dakika Sumudica gelişmesi yaşanıyor. Tecrübeli teknik adam, Sivasspor'a mağlup oldukların maçın ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Kulüp ile görüşme gerçekleştiğini ancak başkan Mehmet Büyükekşi'nin kendisine yaptığı yeni teklifin hakaret olduğunu söyleyen Sumudica, 'Ben oyunculara cebimden 80 bin euro prim verdim. Başkan 'neden kulübe de vermiyorsun' dedi. Bunu doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Sumudica basın mesnuplarına, "Bana yapılan teklif hakaretti. Bir başkanın 'Oyunculara para veriyorsun, kulübe de ver' lafını doğru bulmuyorum. Arabistan'dan gelen teklifi reddettim. Eşimi arayacağım ve para göndermesini isteyeceğim. Kulübe yardım edeceğim." ifadelerini de kullandı.

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Mehmet Büyükekşi: Sumudica bizden 1.6 milyon Euro istiyor

Gaziantep FK'da teknik direktör Maruis Sumudica'dın Sivasspor mağlubiyetinin ardından sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kulübün kendisinden para istediğini iddia eden Sumudica'ya cevap gecikmedi. Gaziantep FK Kulübü başkanı Mehmet Büyükekşi maç sonrası sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.

Başkan Büyükekşi konuyla ilgili şu sözleri söylemişti:

"Süper Lig'de 21 takım var, bu 21 takım içinden hiçbirinin hocası 2 aydır sözleşme konuşmuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Her maçtan sonra sözleşme, sözleşme, sözleşme! Spor ekonomisi çok kötü. Tribünler boş, reklam gelirimiz yok. Biz bu seneki ücretinde herhangi bir indirim istemedik. Maaşı neyse ödüyoruz."

"Bizim kendisine toplam ödememiz, yardımcıları dahil 1.2 milyon Euro. Şu an 1.6 milyon Euro istiyor. Tüm başarıyı üstüne alıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Malzemeciden, futbolculara ve yönetime bir başarı varsa ortak başarıdır. Şu oyuncu iyi oynadı da kazandık diye bir şey duydunuz mu şimdiye kadar? üzde 10 indirim istediğimiz doğru. 2 hoca değiştiren var, 3 hoca değiştiren var. Biz hocamızın arkasında duruyoruz, ona saygı duyuyoruz. Ama bu açıklamalar yanlış. Yaptığı şey talihsizlik."