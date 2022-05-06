Süper Lig 'in 36. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak ligde kalmayı garantileyen Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bulut, taraftarların istifa çağrısı ile ilgili yöneltilen soruya ilişkin, bazı şeylerin boşuna gerçekleşmediğini ve her şeyin zamanı geldiğinde konuşulacağını ifade etti.

Taraftarın tepkisini anladığını dile getiren tecrübeli teknik adam, Gaziantep FK takımının içinden geçtiği dönemde en azından bu maçta taraftardan destek beklediklerini kaydetti. İlerleyen haftalarda konuşup bu konuda çözümü kesinlikle bulacaklarını anlatan Bulut, daha önceki açıklamasını hatırlatarak, ekonomik şartlardan dolayı transfer yapılamadığını belirtti.









Ligin ilk yarısında sergiledikleri performansı, sezonun ikinci yarısında sergileyemediklerinin altını çizen Bulut, şu ifadeleri kullandı:

’’Taraftarlarımızdan takımın yanında olmalarını beklerdim. Her şeyin bir nedeni var. Bazı şeyler boşuna gerçekleşmiyor. Her şeyin de zamanı var. Şu an zamanı değil. Taraftar tabi bağıracak. Mutluluğunu ya da mutsuzluğunu belirtecek. Ama en azından taraftarımızın takımın yanında olmasını beklerdim. Bize bağırsınlar, biz 30 yıldır taraftar tepkisine alışığız. En azından takımın yanında olmalarını isterdim. Her şeyin bir nedeni var. O nedenlere gelmek istemiyorum ve o nedenleri açıklamak istemiyorum. Önümüzdeki haftalarda konuşup bu konuda çözümü kesinlikle bulacağız.''

'Ekonomik şartlar yoktu transfer yapılamadı'

''Basın açıklamam var. Açıklamamda net ortada benim dediğim. Ekonomik şartlar yoktu transfer yapılamadı. Elinizde ne varsa onunla devam etmek zorundasınız. Bunu ben zorla yönetime yükleyemem. Yönetim ne yapacak. Maddi olarak yoksa yapamazsınız. Futbolcuların ödemeleri için yönetim zaten çaba gösteriyor. Yabancı transferi yapmak istiyorsanız maddi durumunuz el vermeli. Bu net. Biz de dedik. Biz bu arkadaşlarımızla ilk yarı buraya kadar iyi geldik. Futbolcularımıza güvendik ve devam ettik. Kayseri şu anda bizden 1 puan önümüzde. Kayserispor 5 tane transfer yaptı. Yeni sezon için ekibimle birlikte bir plan yapacağız. Transfer komitesi ile bunu paylaşacak ve bir karar vereceğiz. Kimlerin gidip kimlerin kalacağını belli edeceğiz.''

'Futbolcular bu tür durumlarda stresli olabiliyor'

Maç ile ilgili de konuşan Bulut, kritik bir maç olduğunu ve takımın ligde kalabilmesi için 1 puana ihtiyacı olduğu için oyuncuların stresli olduğunu kaydetti. Sezonun ikinci yarısında istenilen futbola ulaşamadıklarını belirterek, "1 puana ihtiyacımız olan bir maçtı. Maça baktığımızda ortada olan bir maçtı. İki tarafın da pozisyonları vardı. İlk yarı birkaç pozisyonumuz vardı. Unuttuğumuz duruma baktığımızda futbolcularımız stresliydi. Ligde kalabilmek ve devam edebilmek adına 1 puana ihtiyacımız vardı. Futbolcular bu tür durumlarda stresli olabiliyor. Sezonun ikinci yarısında istediğiniz futbola ilk yarıda olduğu gibi ulaşamadık. Sonuçta önümüze bakmamız lazım. İki maçımız daha var'' diye konuştu.







