Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: Hakkımızı helal etmiyoruz!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut 3-0 kaybedilen Trabzonspor karşılaşması sonrasında oldukça sinirliydi. Tecrübeli hoca yönetiminden memnun olmadığı mücadelenin hakemi Suat Arslanboğa'ya sert sözlerle yüklendi.

Yayıncı kuruluşa verdiği röportajda fazla konuşulacak bir şeyin olmadığını vurgulayan Erol Bulut şu sözlerle karşılaşmayı yorumladı:

"Futbol adına çok güzel şeyler var. Güzel bir maç oldu. Ancak adalet adına konuşacak hiçbir şey yok. Gaziantep FK olarak bugünkü hakem yönetimine hakkımızı helal etmiyoruz. Konuşacak bir şey yok!"