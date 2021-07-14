Gaziantep FK, son olarak Denizlispor 'da forma giyen Recep Niyaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Denizlispor forması giyen başarılı futbolcu Recep Niyaz ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Recep Niyaz, Başkan Yardımcımız Ahmet Fikret Kileci ve Genel Sekreterimiz Erhan Özmen’in de katıldığı törenle resmi sözleşmeye imza attı.

Recep Niyaz'a bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz.









Recep Niyaz'ın kariyeri

2 Ağustos 1995 yılında Denizli’de dünyaya gelen Recep, futbola Denizlispor alt yapısında başladı. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkatlerini üzerine çeken başarılı futbolcu, daha sonra ise Fenerbahçe ’ye transfer oldu. Fenerbahçe’den sonra sırasıyla Bucaspor, Samsunspor, Çaykur Rizespor formalarını terleten Recep Niyaz son olarak ise Denizlispor formasını terletti. Orta sahada forma giyen ve yüksek tekniğinin yanı sıra hücum gücüyle adından söz ettiren başarılı futbolcu, kariyerinde 250 resmi müsabakaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 49 gol atıp, 27 kez de asist yapan Recep, 55 kez de Türkiye Milli Takımımızın alt yaş kategorilerinde forma giydi.