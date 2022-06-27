Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, son olarak Gençlerbirliği forması giyen 22 yaşındaki sağ bek Ömürcan Artan ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Gençlerbirliği forması giyen başarılı futbolcu Ömürcan Artan ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Ömürcan Artan’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz.

ÖMÜRCAN ARTAN KİMDİR?

27 Temmuz 1999 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ömürcan, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. Sağ bek mevkisinde forma giyen genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması altında 32 lig maçına çıkarken 1 gol atıp 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Yüksek hızı ve hücum gücüyle dikkat çeken Ömürcan, önümüzdeki üç sezon boyunca armamızın başarısı için ter dökecek.