Gaziantep FK, Oğuz Ceylan ile sözleşmesini karşılıklı sonlandırdı

Gaziantep FK, Oğuz Ceylan ile olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Gaziantep Futbol Kulübümüze, 2018-2019 sezonu devre arasında katılan, kulübümüzün Süper Lig ’e çıktığı süreçte ve sonrasında da büyük emekleri olan Oğuz Ceylan ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır.

Takım kaptanlarımızdan da olan Oğuz Ceylan’a, Gaziantep Futbol Kulübümüze vermiş olduğu üstün hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol kariyerinde sonsuz başarılar diliyoruz.