Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, on olarak Partizan forması giyen 2018-2021 yılları arasında Konyaspor 'da da oynayan 28 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Marko Jevtovic'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Partizan forması giyen başarılı orta saha futbolcusu Marko Jevtovic ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Marko Jevtovic’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

Marko Jevtovic kimdir?

24 Temmuz 1993 yılında Sırbistan’ın Belgrad şehrinde dünyaya gelen Marko, futbola Srem Jakavo takımında başladı. 1.94 cm boyundaki başarılı futbolcu, ön libero mevkisinde forma giyiyor. Marko Jevtovic fiziksel gücünün yanı sıra, tekniğiyle de ön plana çıkmayı başardı. Kariyerinde Hajduk, Konyaspor, Al-Ahli ve Partizan kulüplerinde forma giyen başarılı futbolcu kariyerinde toplam 286 resmi karşılaşmaya çıkarken 26 gol atıp 13 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Marko Jevtovic önümüzdeki iki sezon boyunca kırmızı-siyahlı ekip için ter dökecek.



