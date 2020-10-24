Gaziantep FK - Konyaspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig 'de 6. hafta maçında bu sezon henüz galibiyet alamayan Gaziantep Futbol Kulübü, bu sezon yenilgisi olmayan İttifak Holding Konyaspor 'u konuk etti.

5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Çalık'ın altıpas üzerinden vuruşu kaleci Günay’ın takibinde auta çıktı.

18. dakikada Konyasporlu Milosevic’in pasını karşılayan Miya’nın şutu az fakla auta çıktı.

22. dakikada Konyaspor'da Guilherme sarı kart gördü.

24. dakikada Gaziantep FK'da Dicko sarı kart gördü.

32. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Furkan’ın çektiği şutu İ.H Konyaspor defansı engelledi.

34. dakikada Gaziantep FK'da Güray Vural sarı kart gördü.

36. dakikada Konyaspor'da Milosevic sarı kart gördü.

42. dakikada Konyaspor'da Farouk Miya sarı kart gördü.

42. dakikada maçın hakemi Özgür Yankaya, Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'a itirazından dolayı sarı kart gösterdi.

İlk yarı 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.

53. dakikada Gaziantep FK'da Vetrih sarı kart gördü.

75. dakikada Gaziantep FK, Muhammet Demir'in attığı gole 1-0 öne geçti.

90+3. dakikada Konyaspor'da Ahmet Çalık sarı kart gördü.

90+4. dakikada Konyaspor'da Sehic sarı kart gördü.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Gaziantep FK, Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle Gaziantep FK puanını 7'ye yükseltirken, Konyaspor 6 puanda kaldı.