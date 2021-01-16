Gaziantep FK - Kayserispor canlı

Süper Lig'de 19. hafta maçında Gaziantep FK ile Kayserispor 3 puan mücadelesi veriyorlar. Gaziantep ekibinde Teknik direktör Maruis Sumudica ile yollar ayrıldı. Rumen teknik adamla iyi bir çıkış yakalan Gaziantep Futbol Kulübü'nün 31 puanı bulunuyor. Antep ekibi Sumudica'sız çıkacağı ilk lig mücadelesini kazanmak istiyor. Son iki maçını kazanan Kayserispor ise deplasmanda bu çıkışını sürdürmenin peşinde...

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR CANLI TAKİP

Maç başladı.

8. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Max ceza sahası dışından sert şutu çekti, kaleci Doğan topu güçlükle kornere çeldi.

10. dakikada Gaziantep savunmasından seken topu Avramovski tamamladı ancak top farklı şekilde auta gitti.

15. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Henrique topu içeri çevirdi, Avramovski kaleyi düşündü ancak top yandan auta gitti.

19. dakikada Güray'ın doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta top savunmadan sekerek kaleci Doğan'da kaldı.

GOL | 31. dakikada Gaziantep FK'da sağ kanatta topla buluşan Oğuz'un ortasında altı pasta Kvrzic, ters bir vuruş yaptı ve Gaziantep öne geçmeyi başardı: 1-0.

37. dakikada gelişen Gaziantep atağında Mirallas'ın pasıyla ceza alanında buluşan Max yerde vuruşu kaleci Doğan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

GOL | 61. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Daniel Avramovski'nin ortasında kafa vuruşunu yapan Dimitrios Kolovetsios, takımına beraberliği getirdi: 1-1.

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Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Alin Tosca, Papy Djilobodji, Pawel Olkowski, Güray Vural, Amedej Vetrih, Alexandru Max, Kevın Mirallas, Kenan Özer, Muhammet Demir

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Aziz Tetteh Junior Morais, Kubilay Aktaş, Andre Felipe, Miraz Cihan, Enver Cenk Şahin, Zvonimir Kozulj, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Erdal Güneş

Kayserispor: Doğan Alemdar, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Dimitrios Kolovetsios, Aziz Behich, Joseph Attamah, Manuel Fernandes, Aaron Lennon, Daniel Avramovski, Pedro Henrique, Wilfried Kanga,

Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Harisson Manzala, Emre Demir, , Muğdat Çelik, Nurettin Korkmaz, İlhan Parlak, Adem Doğan, Gustavo Campanharo, Yaw Ackah

Teknik Direktör: Dan Petrescu

Sarı Kart: Amedej Vetrih (Gaziantep FK), Kanga (Kayserispor)

Gol: Zoran Kvrzic (dk. 31 k.k) (Gaziantep FK)