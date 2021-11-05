Gaziantep FK - Kasımpaşa maçının öne çıkan rakamları

Gaziantep FK 11 hafta sonunda 3 galibiyet 3 beraberlik ve 5 yenilgi ile 12 puanla 14. sırada yer alırken, Kasımpaşa 11 haftada 2 galibiyet 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ligde 17. sırasında yer alıyor.

Süper Lig 'de daha önce 4 kez karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Gaziantep FK'nın galibiyetlerde 2-0'lik üstünlüğü mevcut. 2 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Gaziantep FK'nın 12 golüne Kasımpaşa 7 golle karşılık verdi.

Eksikler

Gaziantep FK'da eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Hamza Mendyl cezasını tamamladı ve kadroya dönmesi bekleniyor. Kasımpaşa'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Kevin Varga sakatlığından dolayı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Takım Serileri

Kasımpaşa son 4 deplasman maçından puan çıkartamayıp en az 2 gol yerken iki ekibin son 6 karşılaşmasında 2,5 gol barajı aşıldı. Gaziantep FK, son 5 iç saha maçında ve Kasımpaşa ile oynadığı son 5 maçta yenilmedi.

Beklenti

Gaziantep FK'da Erol Bulut geçen hafta Galatasaray 'a karşı 5'li defansla çıksa da 2-0'lık yenilgiden kurtulamadı. Genç teknik adam takımıyla bir türlü anlaşamadı ve istediği performansı gösteremedi.

Hakan Kutlu'nun ilk maçında Kasımpaşa, Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. İlk maçında eski hoca Cihat Arslan’ın oynattığı takıma göre dinamik, daha sakin ve düzenli görüntü çizdiler. Sahanın her yerinde agresif bir şekilde baskı kuran İstanbul ekibi, Malatyaspor'un hızlı atak yapmasına izin vermediler ve bir çok gol pozisyonuna girdi. Yüksek moralle sahaya çıkacaklar.