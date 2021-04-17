Gaziantep FK - Kasımpaşa (CANLI)

Süper Lig 'in 35. haftasında Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe 'ye 3-1 kaybeden ve 50 puanda kalarak 6. sıraya gerileyen Gaziantep, Kasımpaşa'yı mağlup edip moral depolamak istiyor. 2 maçtır kazanamayan, 36 puanla 15. basamakta bulunan ve alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa ise evine 3 puanla dönmeyi amaçlıyor. Ev sahibinde kart cezası bulunan Vetrih, sahada olamayacak. Konuk ekipte ise sakatlıkları devam eden Hodzic, Jeanvier, Koita ve Yusuf'un yanı sıra kart cezalısı Tarkan Serbest, zorlu maçı kaçıracak isimler. İki takım arasında sezonun ilk maçında oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK, deplasmanda 4-0 kazanmıştı.

Dakika 1: Maç başladı

Dakika 5 GOL: Kasımpaşa, Thelin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Thelin, böylece bu sezon ligde 7. golünü kaydetti.

Dakika 23: Kasımpaşa takımından Isaac Thelin tarafından çekilen şutu kaleci Günay kontrol etti.

Dakika 45+3: Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Gaziantep FK - Kasımpaşa ilk 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Güray, Andre Sausa, Rashid, Mirallas, Maxim, Kenan, Dicko.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonoaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Hajradinovic, Bistrovic, Koomson, Varga, Thelin.

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

18 Nisan Pazar günü Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor. Saat 16.00’da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.