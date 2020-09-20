Gaziantep FK - Karagümrük (CANLI)
Süper Lig'de ikinci hafta maçında Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Sezona Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan ev sahibi takım Karagümrük karşısında galibiyet arıyor. Karagümrük ise deplasmanda kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor.
Gaziantep FK, Süper Lig’in 2. haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray’a 3-1 yenilerek taraftarını üzen Gaziantep temsilcisi, sahasındaki ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Süper Lig’in ilk haftasında Yeni Malatyaspor’u mağlup eden Karagümrük, ilk deplasmanında Gaziantep’e gidiyor.
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CANLI ANLATIM
-Maç başladı...
İKİ TAKIMIN 11'LER....
Gaziantep FK: Günay, Pavel Olkowski, Kanai Tosca, Dijobodji, Junior, Güray, Jefferson, Maxim, Andre, Kenan.
Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Roco, Zukanovic, Alpaslan, Biglia, Sabo, Darri, Vato, Ndao, Sobiech.