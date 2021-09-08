Gaziantep FK Kana Bıyık ile yollarını ayırdı

Gaziantep FK'da forma giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Kana Bıyık, kırmızı siyahlı ekiple görüşerek karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcunun Giresunspor ile anlaşmaya yakın olduğu için Antep ekibinden ayrılmak istediği iddia edildi.

Gaziantep FK konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Jean Armel Kana-Bıyık ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir.

Kana Bıyık’a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz.