Gaziantep FK ilk hazırlık maçından galip ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ilk hazırlık maçında TFF 1'inci Lig temsilcisi İstanbulspor'u 3-2 yendi.

Bolu'da bir otelin sahasında yapılan karşılaşmada Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut, sahaya şu 11'le çıktı: "Günay Güvenç, Pawel, Papy, Ertuğrul Ersoy, Tosca, İbrahim Pehlivan, Jefferson, Maxim, Doğan Erdoğan, Sagal ve Dicko."

İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise "Ljubic, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Aldin, Tayyip Ebrar Cumur, İbrahim Yılmaz, Etoga, Ethemi, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal ve Abazaj 11'ini sahaya sürdü.

Karşılaşmada İstanbulspor, İbrahim Yılmaz'ın 5'inci dakikada ve Valon Ethemi'nin 13'üncü dakikadaki golleriyle öne geçerken; Gaziantep FK, 40'ıncı dakikada Maxim, 72'nci dakikada Mirza ve 86'ncı dakikada Cenk Şahin'in golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

AA