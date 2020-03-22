Süper Lig maçlarının corona virüsü tehditi nedeniyle ertelenmesinin ardından Gaziantep FK takımının teknik direktörü yurt dışına gidiş izni olmamasına rağmen ekibi ile birlikte özel uçak tutup ülkesine gitmişti. Teknik adam ve ekibi hakkında kulüpten çarpıcı bir açıklama geldi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Mahsum Altunkaya, "Sumudica ve ekibinin özel uçak kiralayarak ülkeleri Romanya’ya gittiklerini büyük bir şaşkınlık içerisinde öğrendik. Yönetim kurulumuz her zaman insan sağlığını ön planda tutarak, önümüzdeki günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili bir araya gelecek olup kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir." ifadelerini kullandı.



