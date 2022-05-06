Gaziantep FK ile Kayserispor 6. randevuda

Süper Lig 'in 36.hafta maçında Gaziantep FK ile Kayserispor karşılaşacak. Gaziantep Kalyon stadında birbirine üstünlük kurmaya çalışacak iki ekip, bugün kadar 5 kez karşılaştı. Bu maçlarda 2 kez Gaziantep takımının galibiyeti bulunurken 3 müsabaka da berabere bitti. Kayseri'de oynanan 3 maç berabere biterken Gaziantep'te oynanan 2 maçı da ev sahibi ekip kazanmıştı. Geride kalan 5 maçta kırmızı siyahlı ekip 5 gol atarken Kayserispor'un ise 1 golü bulunuyor.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 5 maçta şu sonuçlar alındı:

2019/2020 Gaziantep FK-Kayserispor 3-0

2019/2020 Kayserispor-Gaziantep FK 1-1

2020/2021 Gaziantep FK-Kayserispor 1-0

2020/2021 Kayserispor-Gaziantep FK 0-0

2021/2022 Kayserispor-Gaziantep FK 0-0

İHA