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Gaziantep FK - Hertha Berlin maçı hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya temsilcisi Hertha Berlin ile Avusturya’da oynadığı karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 20:12 Son Güncelleme:
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Gaziantep FK - Hertha Berlin maçı hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Hertha Berlin karşısında Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Kenan Özer, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Mendly, Sagal ve Furkan Soyalp ilk 11’ini sahaya sürdü.

Alman ekibinin Selke, Lukebakio (penaltıdan) ve Stark’ın golleriyle 3-0 önde olduğu karşılaşma, yoğun yağış ve yıldırım düşme tehlikesi nedeniyle 56. dakikada iptal edildi.

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