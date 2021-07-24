Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Schalke 04'de forma giyen Faslı sol bek Hamza Mendyl'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Hamza Mendyl takımın kamp yaptığı Avusturya'ya gelerek, kulüp başkanı Cevdet Akınal'ın da katılımıyla resmi sözleşmeye imza attı.

Hamza Mendyl kimdir?

21 Ekim 1997 tarihinde Fas'ın Casablanca şehrinde dünyaya gelen başarılı sol bek, futbola ülkesi takımlarından A.M Football'da başladı. Henüz 18 yaşındayken Fransa Ligi ekiplerinden Lille'in dikkatini çeken ve Fransa'ya transfer olan Hamza, yüksek hızı ve hücum gücüyle adından söz ettirmeyi başardı. 23 yaşında olmasına karşılık 20 kez Fas Milli Takımı'nın da formasını giyen genç futbolcu, kariyerinde bir gol sevinci yaşadı.