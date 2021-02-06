Gaziantep FK-Göztepe maçı öncesi dikkat çeken detay

Süper Lig 'de pazartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Göztepe , rakibiyle oynadığı son 5 maçtan beraberlikle ayrıldı. İki takımın beraberlik serisi 2016-2017 sezonunda başladı. Göztepe 1'inci Lig'de karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'yle deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki maç da 2-2 sona erdi. İki ekibin yolları geçen sezon Süper Lig'de kesişti.

Sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu defa Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşan Göztepe ve Gaziantep FK yine yenişemedi ve bu maç da 1-1 sona erdi. Bu sezonun 3'üncü haftasındaki karşılaşmada ise Göztepe galibiyeti son dakika golüyle kaçırdı. Maçın uzatma dakikalarında Gaziantep FK penaltı kazandı ve Maxim'in golüyle 90 dakika 2-2 berabere tamamlandı.