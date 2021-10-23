Gaziantep FK-Giresunspor maçı (CANLI)

Süper Lig 'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Giresunspor, 3 puan için kozlarını paylaşıyor. Evinde yenilgi yüzü görmeyen Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep ekibi, 11 puanla 13. sırada yer alıyor. Son 3 maçından 2 mağlubiyet, 1 beraberlik çıkaran ev sahibi, Karadeniz ekibini devirip moral depolamayı ve çıkışa geçmeyi hedefliyor. Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle seri yakalayan Giresunspor ise zorlu deplasmanda kazanıp 3'te 3 yapmayı amaçlıyor. Hakan Keleş'li Çotanaklar, haftaya 8 puanla 18. sırada giriyor.

MAÇ BAŞLADI

İLK YARI SONA ERDİ | Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Fazla pozisyon olmayan dengeli bir oyun oynanırken, konuk Giresunspor topa daha fazla sahip oldu, Karadeniz ekibinin bir golü de ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Gaziantep FK-Giresunspor maçında ilk 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Caulker, Kitsiou, Djilobodji, Mendyl, Doğan, Maxim, Figueiredo, Sagal, Muhammet

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz Behich, Flavio, Sankhare, Traore, Serginho, Doukara, Diabate



