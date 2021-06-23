Gaziantep FK genel kurulu yapıldı

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal ve yeni yönetim kurulu yapılan seçimle resmen göreve gelirken, kulübün eski başkanı Mehmet Büyükekşi’ye ise "Onursal Başkanlık" verildi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: “BU BİR BAYRAK YARIŞIYDI”

Onursal Başkanlardan Mehmet Büyükekşi, kongrede yaptığı konuşmada; “Ülkemize ve Gaziantep şehrine bugüne kadar bir çok alanda hizmet ettim. Ancak futbol konusunda ilk kez bu görevi üstlendik. İlk günden itibaren iyi bir takım oluşturma amacıyla yola çıktık ve geldiğimiz noktaya baktığımızda oldukça iyi bir takım yaratmayı başardık. Gaziantep Futbol Kulübü’nü şehrimizle birleştirebilme adına daha fazla çalışmalar planlamıştık ama ne yazık ki iki yıldır yaşadığımız pandemi engeli bir çok projemize engel oldu. Umarım bundan sonraki çalışma arkadaşlarımız bu konuda daha iyisini yapacaklarına inanıyorum. Marka şehir Gaziantep, her şeyin en iyisini hak ediyor. Onursal Başkanımız Adil Sani Konukoğlu’na, Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül’e, Valimiz Sayın Davut Gül’e, Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin hanımefendiye, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, personelimize, değerli basın mensuplarımıza, 12. Adamımız büyük taraftarımıza ve Gaziantep şehrinin her fertine en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Bu süreçte benimle mesai harcayan başta Mahsum Altunkaya ve Müslüm Özmen olmak üzere tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Başkanlığı devrettiğimiz Sayın Cevdet Akınal ve ekip arkadaşlarının da aynı bilinçle hareket edeceklerine ve daha da başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu seçim Gaziantep şehrine ve Gaziantep Futbol Kulübümüze hayırlı uğurlu olsun” dedi.

ADİL SANİ KONUKOĞLU: “BU TAKIM HEPİMİZİN”

Kongrede söz verilen Kulübün Onursal Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise yaptığı konuşmada; “Yaklaşık iki yıl önce Süper Lig ’e çıkma sevinci olan bir kulüp olarak, Süper Lig’deki iki başarılı yılı geride bıraktık. Gaziantep şehri her alanda olduğu gibi futbolda da her şeyin en iyisini hak ediyor. Bir masanın dört ayağı vardır ve bir ayağı aksarsa o masa dik duramaz. Futbol ve sporda bir şehrin en önemli değerlerindendir. Sadece yönetim kurulunda olan isimlerin değil, Gaziantep şehrinin el ele vermesi gerekiyor. Başarı hiçbir zaman kendiliğinden gelmez, önemli olan o başarıya giden yoldur. Biz şuana kadar elimizden geleni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Son sözüm olarak da bu süreçte kulübümüze hizmetlerde bulunan Mehmet Büyükekşi başkanımıza, yönetim kuruluna, taraftarlarımıza, basın mensuplarımıza, personelimize kadar herkese teşekkür ederim. Başta Talat Özkarslı olmak üzere, edebiyata intikal etmiş olan spor emektarlarımızı da saygıyla anıyorum. İnşallah Cevdet Bey’in görevi süresince de bu başarılar artarak devam edecektir, kendisine ve yönetim kuruluna başarılar dilerim” dedi.

CEVDET AKINAL: “MUTLULUĞUM TARİF EDİLEMEZ”

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, böylesine önemli bir görevi üstlenmenin gururunu yaşadığını belirterek; “Sözlerime başlamadan önce Gaziantep şehrini, takımını Süper Lig'e taşınmasında büyük emeği olan onursal başkanımız sayın Adil Sani Konukoğlu başkanımıza, iki yıl boyunca büyük özveriyle başkanlık görevini yürüten Sayın Mehmet Büyükekşi ve ekip arkadaşlarına gönülden teşekkür ediyorum. Böylesine önemli bir şehrin, en önemli markasında başkanlık onurunu yaşadığım için mutluluğum tarif edilemez. Bir süredir ekip arkadaşlarımızla birlikte yeni dönem hazırlıklarımızı gerçekleştirdik ve artık bu bayrak yarışında Gaziantep Futbol Kulübü’nün daha ileriye gidebilmesi için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız. Gaziantep şehri, ticaretiyle, ihracatıyla, kültürüyle, mutfağıyla ülkemizin en önemli değerleri arasındadır. Bizlerde tüm şehirle birlikte el ele vererek futbolda da bu bayrağı taşıyabileceğimiz en iyi noktaya götürme amacındayız. Bu süreçte yanımızda büyük Gaziantep şehrinin desteğini her noktada hissedeceğimizden en ufak şüphem bulunmamaktadır. Bu takım tüm Gazianteplilerin ortak paydasıdır, çıktığımız bu uzun yolda 7’den 70’e tüm Gaziantep halkının desteğine ihtiyacımız bulunmaktadır. Süper Lig’de ilk iki sezonumuzu geride bırakırken, adımızdan başarılarla söz ettirmeyi başardık. Emeği geçen başkanlarımızdan, yöneticilerimize, personelimizden, değerli basın mensuplarına ve Gaziantep şehrinin tüm fertlerine bir Gaziantepli olarak tekrar gönülden teşekkür ederim. Avrupa kupalarında yeniden Gaziantep ismini yazdırmak istiyoruz, bunu başaracak gücümüz de var, enerjimiz de” dedi.

CEVDET AKINAL: “TESİS PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Cevdet Akınal, tesisleşme yolunda yeni adımlar atacaklarını belirterek, “Mehmet Başkanımızın bahsettiği projelerden birkaç tanesini bizde sürdürmek istiyoruz. Akademi konusunda çalışmalara başlayacağız ancak mevcut tesisimizin şartları buna müsait olmadığını düşünüyoruz. Bu konuda gerekli çalışmalara başladık ve yeni bir bina inşaa edeceğiz. Mevcut olan kulüp binamızı ise, alt yapıdaki genç arkadaşlarımıza aktaracağız. Böylelikle bu sıkıntıyı da aşmayı planlamaktayız. İnşallah hem saha dışında hem de saha içinde alacağımız sonuçlarla adımızdan söz ettirmeyi sürdüreceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

YÖNETİM KURULU ASİL LİSTE

Cevdet Akınal

Erhan Özmen

Ahmet Fikret Kileci

Sezer Cihan

Mehmet Cihan Koçer

Mehmet Ali Şimşek

Yusuf Ziya Demsoy

Erkan Tural

Orçun Yüksel

Mehmet Şefik Özdinç

Ünsal Göksen

Fahrettin Kaplan

Bora Tezel

Salih Sezgin

Mehmet Mesut Çakmak

Mesut Akın

Serhat Tümer

Mehmet Ogün Bulut

Mert Bülent Güllüoğlu

Tayyar Şafak Salıcı

Emrah Özdağlı

Mustafa Topçuoğlu

Serkan Ünverdi

Mehmet Yeşilmen

Mustafa Kemal Güneş

Fevzi Değirmenci

Cengiz Şimşek

İzzet Bakır

Murat Özkeçeci

Memik Yılmaz