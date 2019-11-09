Türkiye Süper Ligi’nde haftanın sonucu merakla beklenen maçında Gaziantep FK, evinde Galatasaray ile karşılaşırken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

Geçen haftayı başkentte geçiren Gaziantep FK, son anlarına 1-1’lik beraberlikle girilen maçta Djilobodji’nin golüyle 3 puanı aldı ve ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son vermiş oldu. Bu sezon ligde oynadığı 10 maçta da kalesini gole kapatamayan Gaziantep FK, sadece sezonun açılış maçı olan Fenerbahçe mücadelesinde gol atamadı. Ev sahibinde Abdul Tetteh, Muhammet Demir ve Muğdat Çelik’in sakatlıkları bulunuyor.

Hafta içinde Real Madrid deplasmanında aldığı yenilgi sonrası Şampiyonlar Ligi’nde üst tur ihtimali kalmayan Galatasaray, Süper Lig’de ise son olarak evinde Çaykur Rize ile karşılaşmış ve ilk yarıda bulduğu 2 golle 3 puanı almıştı. Bu sezon ligde deplasmanda sadece Kayserispor’u devirebilen Galatasaray’da Falcao’nun sakatlığı sürüyor. Ayrıca Emre Akbaba ve Şener Özbayraklı da sakatlıkları sebebiyle yok.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Galatasaray’ın bu sezon ligde oynadığı 10 maçın 8’i 2,5 Gol Altı bitti.

• Gaziantep FK’nın ligde oynadığı son 9 maç da karşılıklı gol var bitti.

• Galatasaray, 9 golle ligin en az gol yiyen ekibi.

• Gaziantep FK, 10 hafta sonunda 19 golle en fazla gol yiyen 3 ekipten biri.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Galatasaray’ın maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %49’u konuk ekibin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise karşılıklı gol ve 2.5 gol üstü. Üyelerin toplamda %20’si karşılaşmanın karşılıklı gol veya 2.5 gol üzeri tamamlanacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMUCU EVREN GÖZ’ÜN TERCİHİ

Sarı kırmızılı takım kırıcı ve psikolojik anlamda oldukça yorucu Madrid deplasmanının ardından Süper Lig'de Gaziantep FK’ya konuk oluyor. Sahada yokları oynayan Galatasaray’ın taraftarına kendini affettirmekten başka bir şansı yok. Kazanmak zorundalar. Tercihim MS:2.