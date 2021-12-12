Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının öne çıkan rakamları

Süper Lig sezonunun 16. haftası, Pazartesi günü Kalyon Stadyumu'nda Gaziantep ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmayla sona erecek.

Gaziantep FK düşme bölgesinden uzaklaşmak isterken,Fenerbahçe ikinci sıradaki Konyaspor ile puanları eşitlemek için mücadele edecek.

Ev sahibi takımda Jefferson, Alexander Merkel misafir takımda Valencia, Altay, Mert Hakan sakatlıkları İrfan Can kart cezasından dolayı forma giyemeyecek.

Gaziantepspor son maçta Göztepe 'ye 2-1 mağlup oldu. Erol Bulut, oyuncularının yarattığı fırsatlardan memnundu, ancak skor üretmedeki eksiklikten dert yandı. Daha da önemlisi, Djilobodji'nin yokluğunda defans hattını iyi savundular. Gaziantep bu sezon henüz iç saha maçı kaybetmedi. Bu maçta agresif bir şekilde savunma yapmaları ve kontra atak ile fırsat kovalamalarını bekleyebiliriz. Ayrıca 5 maçla kendi sahasında en fazla galibiyet alan 6 takımdan biri Gaziantep FK, 4 golle kendi sahasında en az gol yiyen takım.

Fenerbahçe, son maçında Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Rizespor ligin en zayıf takımlarından biri olduğundan bu maç Fenerbahçe'nin oyun kalitesi hakkında yorum yapmak için uygun değil. Antep deplasmanında topa hakim olmaları beklenirken, Mesut Özil ile Rossi rakibin ataklarında sorumluluk almazlarsa rakibin skor üstünlüğü ele almasına neden olabilir.

Oran Analizi

Gaziantep FK için toplam gol 0-1 oranı 3.2 olduğunda toplam 5 maçın %80 kısmında 0-1 gol olmamıştır

Fenerbahçe için toplam gol 0-1 oranı 3.2 olduğunda toplam 5 maçın %80 kısmında 0-1 gol olmamıştır







