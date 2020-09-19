Gaziantep FK, Süper Lig’in 2. haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray’a 3-1 yenilerek taraftarını üzen Gaziantep temsilcisi, sahasındaki ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Süper Lig’in ilk haftasında Yeni Malatyaspor’u mağlup eden Karagümrük, ilk deplasmanında Gaziantep’e gidiyor.

Gaziantep FK 11'i: Günay, Pavel Olkowski, Kanai Tosca, Dijobodji, Junior, Güray, Jefferson, Maxim, Andre, Kenan.

Fatih Karagümrük 11'i: Aykut, Ramazan, Roco, Zukanovic, Alpaslan, Biglia, Sabo, Darri, Vato, Ndao, Sobiech.

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gözler Biglia'da olacak!

İstanbul ekibinde gözler yeni transfer Lucas Biglia’da olacak. Süper Lig’e 36 yıl aradan sonra çıkan ve ilk maçında Yeni Malatyaspor’u 3-0’la geçen Karagümrük, Gaziantep deplasmanında boy gösterecek. Enzo Roco, Mevlüt Erdinç, Zukanovic, Viviano, Lichaj gibi önemli transferlerin ardından Arjantin Milli Takımı’nın önemli isimlerinden Lucas Biglia’yı kadrosuna katarak bombayı patlatan kırmızı-siyahlılar, ilk deplasmanında puan arayacak. Gaziantep FK karşılaşması için hazırlıklarını Olimpiyat Stadı’nın yanındaki atletizm sahasında tamamlayan Karagümrük, bugün maç için Gaziantep’e gidecek ve kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.







