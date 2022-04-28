Gaziantep FK'da teknik ekip konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kırmızı-Siyahlı ekibin teknik direktör Erol Bulut ile yol ayrımına geldiği iddia edildi. Sezona ilk 10 hedefiyle başlayan ancak bitime 4 hafta kala 15. basamakta bulunan Güney ekibinde Bulut'un ayrılma ihtimali güçlü gözüküyor.

Sadece saha başarısı değil takım içindeki dengelerin de Bulut'un gönderilme sebepleri arasında olduğu belirtildi. Oyuncuların yaptırılan idmanlardan memnun olmadığı ve bu konuda yönetime şikayetlerini ilettikleri, genç teknik adamın takımda kalması halinde ayrılmayı düşündüklerini belirttikleri öğrenildi.

Yönetimin içinde de Bulut'u istemeyen isimlerin olduğu ve genç teknik adamla yola devam etmeye sıcak bakılmadığı öğrenildi. Gaziantep FK'nın yeni sezonda yola yabancı bir teknik adamla devam etmeyi planladığı kaydedildi.