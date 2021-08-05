Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Hatayspor’da forma giyen genç file bekçisi Ekrem Kılıçarslan ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Hatayspor’da forma giyen genç file bekçisi Ekrem Kılıçarslan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Ekrem Kılıçarslan, Başkan Yardımcımız Ahmet Fikret Kileci ve Genel Sekreterimiz Erhan Özmen’in de katıldığı törenle resmi sözleşmeye imza attı.

Ekrem’e bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

Ekrem Kılıçarslan kimdir?

22 Ağustos 1997 tarihinde Çanakkale’de dünyaya gelen Ekrem, futbola Çanakkale Dardanelspor alt yapısında başladıktan sonra Eskişehirspor’a transfer oldu. 4 yıl boyunca Eskişehir temsilcisinin formasını giyen genç file bekçisi, geçtiğimiz sezonu ise Hatayspor’da tamamladı. Kariyerinde 58 resmi müsabakaya çıkan 1,88 cm boyundaki Ekrem, 12 kez kalesini gole kapatmayı başardı.