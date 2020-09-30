Teknik direktör Marius Sumudica'nın transfer ihtiyacını belirtmesi sonrası çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK, şu anda serbest durumda olan Cezayirli stoper Djamel Benlamri ile ilgileniyor. La Gazette Du Fennec'in Gaziantep Güneş Gazetesi'ne dayandırdığı habere göre Gaziantep, tecrübeli savunmacı için görüşmelere başlamış durumda.

Benlamri, uzun süredir Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'tan ayrılmak için kulüple görüşmeler yürütüyordu ve 2021'de son bulacak sözleşmesini feshetti. 30 yaşındaki savunmacı ile Katar ekiplerinden Al Gharafa'nın da ilgilendiği aktarılmakta.

Savunmanın merkezinde görev yapan Benlamri, bugüne kadar 14 kez Cezayir A Milli Takımı forması giymişti.